Министр: Завершено расследование по 631 несчастному случаю на производстве

Завершено расследование по 631 несчастному случаю на производстве в прошлом году.

Завершено расследование по 631 несчастному случаю на производстве в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на конференции на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места".

Он отметил, что в прошлом году Государственная служба трудовой инспекции рассмотрела более 23 тыс. заявлений и жалоб в этой сфере, ответила почти на 19,5 тыс. запросов: "За указанный период было расследовано 2 052 несчастных случая, завершено расследование 631 несчастного случая на производстве".