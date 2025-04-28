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Министр: Завершено расследование по 631 несчастному случаю на производстве

Министр: Завершено расследование по 631 несчастному случаю на производстве Завершено расследование по 631 несчастному случаю на производстве в прошлом году.
Социальная защита
28 апреля 2025 г. 10:55
Министр: Завершено расследование по 631 несчастному случаю на производстве

Завершено расследование по 631 несчастному случаю на производстве в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на конференции на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места".

Он отметил, что в прошлом году Государственная служба трудовой инспекции рассмотрела более 23 тыс. заявлений и жалоб в этой сфере, ответила почти на 19,5 тыс. запросов: "За указанный период было расследовано 2 052 несчастных случая, завершено расследование 631 несчастного случая на производстве".

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Версия на азербайджанском языке Ötən il istehsalatla baş verən 631 bədbəxt hadisənin təhqiqatı yekunlaşdırılıb

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