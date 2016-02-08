​Министр: Завершается подготовка законопроекта, связанного с обязательным страхованием на случай безработицы

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Завершается подготовка законопроекта, связанного с обязательным страхованием на случай безработицы".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов.

По его словам, после завершения проекта его представят в соответствующие органы: "Законопроект предусматривает материальное обеспечение безработных на срок как минимум от 6 месяцев до 1 года. Скорее всего, пособие будет составлять определенную часть зарплаты, получаемую гражданином во время работы. Если безработные не встают на учет и не занимаются поиском работы, это может привести к пассивности рабочей силы в обществе.

Этот процесс нежелателен, так как среди рабочей силы возникает пассивность".

Министр отметил, что на сегодняшний день меры пассивной занятости не представляют важное значение: "Основной вопрос заключается в мерах активной занятости. Сейчас основной вопрос состоит в создании новых рабочих мест, широкой сети курсов по повышению квалификации, привлечении людей к данным курсам, направлении получивших специальность на рынок труда".