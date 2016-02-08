 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Министр: Завершается подготовка законопроекта, связанного с обязательным страхованием на случай безработицы

    Селим Муслимов: После завершения проекта его представят в соответствующие структуры

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Завершается подготовка законопроекта, связанного с обязательным страхованием на случай безработицы".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов.

    По его словам, после завершения проекта его представят в соответствующие органы: "Законопроект предусматривает материальное обеспечение безработных на срок как минимум от 6 месяцев до 1 года. Скорее всего, пособие будет составлять определенную часть зарплаты, получаемую гражданином во время работы. Если безработные не встают на учет и не занимаются поиском работы, это может привести к пассивности рабочей силы в обществе.

    Этот процесс нежелателен, так как среди рабочей силы возникает пассивность".

    Министр отметил, что на сегодняшний день меры пассивной занятости не представляют важное значение: "Основной вопрос заключается в мерах активной занятости. Сейчас основной вопрос состоит в создании новых рабочих мест, широкой сети курсов по повышению квалификации, привлечении людей к данным курсам, направлении получивших специальность на рынок труда". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi