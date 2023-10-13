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​​​​​​​Министр затронул в парламенте вопрос о пенсионном возрасте

​​​​​​​Министр затронул в парламенте вопрос о пенсионном возрасте Эффективный пенсионный возраст в Азербайджане составляет 62 года, а нормативный - 65 лет, что является одним из самых низких показателей в мире.
Социальная защита
13 октября 2023 г. 14:09
​​​​​​​Министр затронул в парламенте вопрос о пенсионном возрасте

Эффективный пенсионный возраст в Азербайджане составляет 62 года, а нормативный - 65 лет, что является одним из самых низких показателей в мире.

Как сообщает Report, об этом на конференции в парламенте заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что если рассматривать по показателю продолжительности жизни, то средний период реального пребывания на пенсии в Азербайджане составляет 15 лет: "Это также один из самых высоких показателей по миру. При этом средний период пребывания на пенсии граждан из отдельных категорий (военнослужащих, граждан с ограниченными возможностями) составляет 18 лет. Цифры рассчитаны на основе данных 1 млн 100 тыс. пенсионеров".

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Версия на азербайджанском языке Nazir parlamentdə pensiya yaşının azaldılması məsələsindən danışıb

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