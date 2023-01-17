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Министр: За последние пять лет в Азербайджане реализован уже четвертый пакет социальных реформ

Министр: За последние пять лет в Азербайджане реализован уже четвертый пакет социальных реформ "Успешная программа социальных реформ президента Ильхама Алиева охватывает также систему пенсионного обеспечения. За последние пять лет в Азербайджане реализован уже четвертый пакет социальных реформ. С начала этого года в очередной раз выросли зарплаты и
Социальная защита
17 января 2023 г. 10:49
Министр: За последние пять лет в Азербайджане реализован уже четвертый пакет социальных реформ

"Успешная программа социальных реформ президента Ильхама Алиева охватывает также систему пенсионного обеспечения. За последние пять лет в Азербайджане реализован уже четвертый пакет социальных реформ. С начала этого года в очередной раз выросли зарплаты и социальные выплаты".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал во время выступления на церемонии открытия твиннинг-проекта ЕС "Поддержка пенсионных реформ в Азербайджане – Фаза 2".

По словам министра, за последние пять лет среднемесячная пенсия выросла на 80%, в том числе минимальная пенсия – в 2,5 раза.

Он отметил, что с начала 2019 года пенсии и пособия назначаются проактивно в автоматизированном порядке, и за минувший период было осуществлено 500 тыс. проактивных назначений по видам социального обеспечения, в том числе 71 тыс. назначений по пенсиям.

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Версия на английском языке Minister: Fourth social reform package has been implemented in Azerbaijan in the last 5 years
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Son 5 ildə Azərbaycanda artıq dördüncü sosial islahat paketi icra olunub"

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