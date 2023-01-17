Министр: За последние пять лет в Азербайджане реализован уже четвертый пакет социальных реформ

"Успешная программа социальных реформ президента Ильхама Алиева охватывает также систему пенсионного обеспечения. За последние пять лет в Азербайджане реализован уже четвертый пакет социальных реформ. С начала этого года в очередной раз выросли зарплаты и социальные выплаты".
Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал во время выступления на церемонии открытия твиннинг-проекта ЕС "Поддержка пенсионных реформ в Азербайджане – Фаза 2".
По словам министра, за последние пять лет среднемесячная пенсия выросла на 80%, в том числе минимальная пенсия – в 2,5 раза.
Он отметил, что с начала 2019 года пенсии и пособия назначаются проактивно в автоматизированном порядке, и за минувший период было осуществлено 500 тыс. проактивных назначений по видам социального обеспечения, в том числе 71 тыс. назначений по пенсиям.