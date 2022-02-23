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Министр: За 4 года на соцпакеты выделено 6 млрд манатов

Министр: За 4 года на соцпакеты выделено 6 млрд манатов За последние четыре года в Азербайджане реализованы три основных пакета социальных реформ, охватывающих более 40 процентов населения страны. При этом дополнительные ежегодные средства, выделяемые на эти пакеты, составили в общей сложности 6 миллиардов ман
Социальная защита
23 февраля 2022 г. 10:50
Министр: За 4 года на соцпакеты выделено 6 млрд манатов

За последние четыре года в Азербайджане реализованы три основных пакета социальных реформ, охватывающих более 40 процентов населения страны. При этом дополнительные ежегодные средства, выделяемые на эти пакеты, составили в общей сложности 6 миллиардов манатов или же 3,5 миллиарда долларов США.

Как передает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев, на проходящей в Баку международной конференции "Социальные реформы в СНГ: тренды, потенциалы и решения".

Министр отметил, что за тот период минимальная зарплата выросла в среднем в 2,3 раза, минимальная пенсия- в 2,2 раза. Он отметил, что по сравнению с 2018 годом среднемесячная пенсия выросла в среднем на 65 процентов, среднемесячная заработная плата - на 35 процентов.

Министр отметил, что увеличение количества трудовых договоров на 30 процентов за указанный период положительно сказалось и на поступлениях в социальное страхование. “За последние 4 года доходы Госфонда социальной защиты выросли на 42 процента, или на 1,5 миллиарда манатов. Объем трансфертов из госбюджета в фонд сократился на 14 процентов и в текущем году составил 21,6 процента. За тот же период объем социальных выплат населению за счет отчислений Фонда социального страхования вырос на 1,5 миллиарда манатов, и более 97 процентов расходов фонда составили социальные выплаты”, - сказал министр.

С.Бабаев отметил, что министерство выделило социальные пособия 400 тысячам человек, стипендии 300 тысячам человек, адресную государственную социальную помощь 40 тысячам семей. Он отметил, что среднемесячная сумма этой помощи на каждую семью за последние 4 года увеличилась в 2,5 раза и достигла 380 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Son 4 ildə sosial paketlərə 6 milyard manat xərclənib"

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