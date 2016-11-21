Министр юстиции встретился с молодыми кадрами, получившими назначение в органы юстиции

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшний день можно сказать, что каждый второй работник системы юстиции - молодой специалист. Принятие кадров в систему юстиции носит систематический характер и в результате прозрачного отбора кадров за последние годы на работу в различные структуры юстиции было принято около 2 000 молодых кадров.

Как сообщили Report из министерства юстиции, с целью подбора для работы в Пенитенциарной службе грамотных молодых кадров проводятся открытые конкурсы. За истекший период в средний руководящий персонал Пенитенциарной службы принято более 800 молодых кадров, которые отличаются плодотворной деятельностью.

Выступивший на мероприятии в министерстве юстиции министр Фикрет Мамедов коснулся реформ в судебных органах, пенитенциарной системе и органах юстиции, затронул высокую заботу государства для всестороннего развития молодежи.