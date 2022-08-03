Министр: Выплаты коснутся инвалидов войны, лишившихся статуса после реабилитации

Механизм предоставления единовременной выплаты инвалидам Первой карабахской войны разработан на основе принципов широкого охвата программы гарантирования выплат.

Механизм предоставления единовременной выплаты инвалидам Первой карабахской войны разработан на основе принципов широкого охвата программы гарантирования выплат.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что единовременная выплата предоставляется не только тем, кто в настоящее время находится в статусе инвалида войны, но и тем, кто имел инвалидность, связанную с Первой карабахской войной, но впоследствии восстановил здоровье. То есть у них нет степени инвалидности в связи с реабилитацией.

Наравне с этим единовременные выплаты планируется предоставить наследникам умерших инвалидов Первой карабахской войны.

Министр отметил, что единовременные выплаты осуществляются в проактивном порядке через электронную систему, и 11 тыс. инвалидам уже назначены выплаты.