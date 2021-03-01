Министр: Все семьи шехидов будут обеспечены квартирами

В поствоенный период 99% семей шехидов были обеспечены всеми социальными выплатами

"Все семьи шехидов в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут обеспечены квартирами. Процесс также найдет свое решение в регионах. В этом году жилищное обеспечение коснется не только семей шехидов и инвалидов войны, но и выпускников интернатов, оставшихся без попечения родителей, инвалидов по зрению и других лиц".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

С.Бабаев отметил, что в поствоенный период 99% семей шехидов были обеспечены всеми социальными выплатами:

"90% раненых были навещены в домах, им было предоставлено 1 220 средств реабилитации. 15 военнослужащим после ампутаций были представлены самые современные протезы".

По словам министра, в этом году будут продолжены реформы по регулированию трудовых отношений, увеличено количество трудовых договоров, приняты стимулирующие меры по увеличению фонда заработной платы.