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Министр: Все семьи шехидов будут обеспечены квартирами

Министр: Все семьи шехидов будут обеспечены квартирами В поствоенный период 99% семей шехидов были обеспечены всеми социальными выплатами
Социальная защита
1 марта 2021 г. 11:26
Министр: Все семьи шехидов будут обеспечены квартирами

"Все семьи шехидов в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут обеспечены квартирами. Процесс также найдет свое решение в регионах. В этом году жилищное обеспечение коснется не только семей шехидов и инвалидов войны, но и выпускников интернатов, оставшихся без попечения родителей, инвалидов по зрению и других лиц".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

С.Бабаев отметил, что в поствоенный период 99% семей шехидов были обеспечены всеми социальными выплатами:

"90% раненых были навещены в домах, им было предоставлено 1 220 средств реабилитации. 15 военнослужащим после ампутаций были представлены самые современные протезы".

По словам министра, в этом году будут продолжены реформы по регулированию трудовых отношений, увеличено количество трудовых договоров, приняты стимулирующие меры по увеличению фонда заработной платы.

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