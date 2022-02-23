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Министр внес ясность в вопрос присуждения добровольцам Отечественной войны статуса “Ветеран войны”

Министр внес ясность в вопрос присуждения добровольцам Отечественной войны статуса “Ветеран войны” Министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев ответил на утверждения о не присуждении статуса “Ветеран войны” участникам Отечественной войны.
Социальная защита
23 февраля 2022 г. 12:47
Министр внес ясность в вопрос присуждения добровольцам Отечественной войны статуса “Ветеран войны”

Министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев ответил на утверждения о не присуждении статуса “Ветеран войны” участникам Отечественной войны.

В ответ на вопрос Report министр сказал, что нет какой-либо категории добровольцев или не добровольцев.

По его словам, есть конкретные категории лиц, которым будет присвоен статус "Ветеран войны", и это закреплено нормативно-правовыми актами: "Именно структура, в которой эти лица проходят службу или работают, определяет статус “Ветеран войны”. Добровольно ушедший на фронт тоже был направлен с какой-то воинской части. Поэтому, списки по категориям, содержащимся в законодательстве, определяют эти структуры".

Некоторые лица, добровольно участвовавшие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана, выразили недовольство в социальных сетях тем, что им не будет присвоено звание “Ветеран войны”.

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Версия на азербайджанском языке Nazir Vətən müharibəsinin könüllülərinə veteran statusunun verilməməsinə aydınlıq gətirib

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