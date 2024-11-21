Министр: В течение 2019-2024 годов было назначено более 830 тыс. практических соцвыплат

В 2019-2024 гг. было назначено более 830 тыс. практических социальных выплат.

В 2019-2024 гг. было назначено более 830 тыс. практических социальных выплат.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время обсуждения пакета бюджета на следующий год на совместном заседании парламентских комитетов.

Министр отметил, что за эти годы в связи с прекращением необоснованных пенсионных выплат и введением налоговой системы было получено 3,1 млрд манатов.

Из них 1,6 млрд были выплачены в государственный бюджет, а 1,5 млрд направлены на инвестиции, добавил он.