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Министр: В следующем году программы активной занятости будут расширены

Министр: В следующем году программы активной занятости будут расширены "В следующем году программы активного трудоустройства будут расширены. Недавно Бакинский центр профессионального обучения Государственного агентства занятости при Министерстве получил международный сертификат ISO и стал первым в нашей стране профессиональ
Социальная защита
30 декабря 2021 г. 07:36
Министр: В следующем году программы активной занятости будут расширены

"В следующем году программы активного трудоустройства будут расширены. Недавно Бакинский центр профессионального обучения Государственного агентства занятости при Министерстве получил международный сертификат ISO и стал первым в нашей стране профессиональным учебным заведением, имеющим этот сертификат. Профессиональное обучение по этому стандарту будет организовано в новом году. Это позволит привлечь на рынок труда более квалифицированную рабочую силу".

Как передает Report, такая точка зрения была выражена в статье министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева, опубликованной в официальной прессе.

"Одним из основных приоритетов является расширение как качества услуг по трудоустройству, так и расширения охвата ими. "Охват граждан более активными программами поддержки должен расширить доступ к рынку труда", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: “Gələn il aktiv məşğulluq proqramları daha da genişlənəcək”

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