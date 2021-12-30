Министр: В следующем году программы активной занятости будут расширены

"В следующем году программы активного трудоустройства будут расширены. Недавно Бакинский центр профессионального обучения Государственного агентства занятости при Министерстве получил международный сертификат ISO и стал первым в нашей стране профессиональ

"В следующем году программы активного трудоустройства будут расширены. Недавно Бакинский центр профессионального обучения Государственного агентства занятости при Министерстве получил международный сертификат ISO и стал первым в нашей стране профессиональным учебным заведением, имеющим этот сертификат. Профессиональное обучение по этому стандарту будет организовано в новом году. Это позволит привлечь на рынок труда более квалифицированную рабочую силу".

Как передает Report, такая точка зрения была выражена в статье министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева, опубликованной в официальной прессе.

"Одним из основных приоритетов является расширение как качества услуг по трудоустройству, так и расширения охвата ими. "Охват граждан более активными программами поддержки должен расширить доступ к рынку труда", - сказал он.