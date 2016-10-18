Министр: В настоящее время 6% населения страны получают социальную помощь

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "В настоящее время 6% населения страны получают социальную помощь".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра труда и социальной защиты населения Селима Муслимова в газете "Азербайджан".

Министр отметил, что за 9 месяцев 2016 года 459 тыс. человек выплачено месячное и единовременное пособие, 57 тыс. - президентская стипендия: "Среднемесячный размер пособий и стипендий по сравнению с началом 2016 года вырос на 9,6%. В настоящее время 135 762 семьи и 583,8 тыс. членов этих семей, то есть 6% населения получают адресную социальную помощь. По состоянию на 1 октября текущего года среднемесячный размер помощи на одну семью составил 152 маната. В целом, за 9 месяцев на выплату социальной помощи и пособий, стипендий и компенсаций из госбюджета израсходовано 425 млн манатов".

С.Муслимов напомнил, что с 1 февраля минимальный размер пособий по безработице увеличен на 36,4%, а сумма госбюджетных средств - в 2,4 раза: "За 9 месяцев 10 355 человек получили статус безработных, 10 853 лицам назначено пособие по безработице".