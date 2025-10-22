Министр: В Карабахе расширяется применение программы занятости

На освобожденных территориях Азербайджана начали действовать новые промышленные парки и производственные участки, расширяется применение программ активной занятости.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на закрытии фестиваля PeşəFest.

По его словам, 6 108 человек из числа экономически активного населения, проживающего на этих территориях, уже трудоустроены.