    Министр: В Карабахе расширяется применение программы занятости

    Социальная защита
    • 22 октября, 2025
    • 14:50
    На освобожденных территориях Азербайджана начали действовать новые промышленные парки и производственные участки, расширяется применение программ активной занятости.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на закрытии фестиваля PeşəFest.

    По его словам, 6 108 человек из числа экономически активного населения, проживающего на этих территориях, уже трудоустроены.

