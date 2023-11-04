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Министр: В ближайшем будущем планируется отменить понятие критерия нуждаемости

Министр: В ближайшем будущем планируется отменить понятие критерия нуждаемости Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев заявил, что в ближайшем будущем планируется отменить понятие критерия нуждаемости.
Социальная защита
4 ноября 2023 г. 17:58
Министр: В ближайшем будущем планируется отменить понятие критерия нуждаемости

Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев заявил, что в ближайшем будущем планируется отменить понятие критерия нуждаемости.

Как сообщает Report, об этом заявил министр в ходе обсуждений в Милли Меджлисе законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год".

"Пока перед нами стоят большие вызовы, мы сохраняем его как инструмент. Наступит момент, когда эти вызовы могут нам помешать, и возникнет потребность в диверсификации. Но правительство намерено в ближайшее время превратить этот процесс в полноценный институт”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Yaxın gələcəkdə ehtiyac meyarı anlayışını ləğv etmək istəyirik"

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