Министр: В ближайшем будущем планируется отменить понятие критерия нуждаемости

Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев заявил, что в ближайшем будущем планируется отменить понятие критерия нуждаемости.

Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев заявил, что в ближайшем будущем планируется отменить понятие критерия нуждаемости.

Как сообщает Report, об этом заявил министр в ходе обсуждений в Милли Меджлисе законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год".

"Пока перед нами стоят большие вызовы, мы сохраняем его как инструмент. Наступит момент, когда эти вызовы могут нам помешать, и возникнет потребность в диверсификации. Но правительство намерено в ближайшее время превратить этот процесс в полноценный институт”, - сказал он.