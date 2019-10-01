​Министр: В Азербайджане 10 тыс. пожилых получают услуги на дому

© Report https://report.az/storage/news/3901c24df4da41337f6cfc3473d8926a/22f6194d-eda5-4d72-a7d0-6ed89f19de78_292.jpg

"Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана оказывает услуги по уходу на дому около 10 тысячам пожилым гражданам в стране. Для лиц, достигших пенсионного возраста, создаются дневные центры по уходу. Государство проводит многовекторную политику в этом направлении".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на мероприятии, посвященном 1 октября – Международному дню пожилых людей.

Министр отметил, что трудовые пенсии доведены до 200 манатов, и это повышение охватило более 650 тысяч пенсионеров.