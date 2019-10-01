​Министр: В Азербайджане 10 тыс. пожилых получают услуги на дому

"Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана оказывает услуги по уходу на дому около 10 тысячам пожилым гражданам в стране. Для лиц, достигших пенсионного возраста, создаются дневные центры по уходу. Государство проводит многовекторную политику в этом направлении".
Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на мероприятии, посвященном 1 октября – Международному дню пожилых людей.
Министр отметил, что трудовые пенсии доведены до 200 манатов, и это повышение охватило более 650 тысяч пенсионеров.
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