 Наверх

Министр: В Азербайджане 10 тыс. пожилых получают услуги на дому

​Министр: В Азербайджане 10 тыс. пожилых получают услуги на дому
© Report

"Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана оказывает услуги по уходу на дому около 10 тысячам пожилым гражданам в стране. Для лиц, достигших пенсионного возраста, создаются дневные центры по уходу. Государство проводит многовекторную политику в этом направлении". 

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на мероприятии, посвященном 1 октября – Международному дню пожилых людей. 

Министр отметил, что трудовые пенсии доведены до 200 манатов, и это повышение охватило более 650 тысяч пенсионеров.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!