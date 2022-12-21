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Министр: В Азербайджане значительно выросло количество трудовых договоров

Министр: В Азербайджане значительно выросло количество трудовых договоров За последние 4 года количество трудовых договоров в Азербайджане увеличилось более чем на 400 тысяч.
Социальная защита
21 декабря 2022 г. 10:56
Министр: В Азербайджане значительно выросло количество трудовых договоров

За последние 4 года количество трудовых договоров в Азербайджане увеличилось более чем на 400 тысяч.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на Азербайджанском форуме развития карьеры.

По словам министра, в Азербайджане реализуется многовекторная политика занятости: "Нам предстоит решить еще немало задач. Доля трудовых контрактов в общих показателях занятости невелика, мы еще не достигли поставленных целей. Количество квалифицированной рабочей силы невелико. Ежегодно на рынок труда в Азербайджане выходят сотни тысяч молодых людей. Важно привлекать их к актуальным профессиям. Необходимо предложить новые программы занятости".

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Əmək müqavilələrinin ümumi məşğulluqda payı azdır"

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