Министр: В Азербайджане значительно выросло количество трудовых договоров

За последние 4 года количество трудовых договоров в Азербайджане увеличилось более чем на 400 тысяч.

За последние 4 года количество трудовых договоров в Азербайджане увеличилось более чем на 400 тысяч.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на Азербайджанском форуме развития карьеры.

По словам министра, в Азербайджане реализуется многовекторная политика занятости: "Нам предстоит решить еще немало задач. Доля трудовых контрактов в общих показателях занятости невелика, мы еще не достигли поставленных целей. Количество квалифицированной рабочей силы невелико. Ежегодно на рынок труда в Азербайджане выходят сотни тысяч молодых людей. Важно привлекать их к актуальным профессиям. Необходимо предложить новые программы занятости".