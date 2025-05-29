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Министр: В Азербайджане увеличились минимальная зарплата, соцпособия и пенсии

Министр: В Азербайджане увеличились минимальная зарплата, соцпособия и пенсии За последние годы в Азербайджане было реализовано пять масштабных социальных реформ, которые привели к увеличению минимальной заработной платы, социальных пособий и пенсий.
Социальная защита
29 мая 2025 г. 11:29
Министр: В Азербайджане увеличились минимальная зарплата, соцпособия и пенсии

За последние годы в Азербайджане было реализовано пять масштабных социальных реформ, которые привели к увеличению минимальной заработной платы, социальных пособий и пенсий.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на проходящей в Баку международной конференции, посвященной системам соцзащиты.

По его словам, новый пакет реформ, реализация которого началась в этом году, охватывает 3 млн человек:

"Соцзащита семей шехидов и инвалидов войны всегда находится в центре внимания. Минимальная зарплата была увеличена в 3,1 раза, минимальная пенсия - в 2,9 раза, среднемесячная пенсия - в 2,6 раза, среднемесячная зарплата - в 2 раза".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Azərbaycanda minimum əməkhaqqı, sosial müavinət və təqaüdlərin həcmi artıb

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