Министр: В Азербайджане увеличились минимальная зарплата, соцпособия и пенсии

За последние годы в Азербайджане было реализовано пять масштабных социальных реформ, которые привели к увеличению минимальной заработной платы, социальных пособий и пенсий.

За последние годы в Азербайджане было реализовано пять масштабных социальных реформ, которые привели к увеличению минимальной заработной платы, социальных пособий и пенсий.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на проходящей в Баку международной конференции, посвященной системам соцзащиты.

По его словам, новый пакет реформ, реализация которого началась в этом году, охватывает 3 млн человек:

"Соцзащита семей шехидов и инвалидов войны всегда находится в центре внимания. Минимальная зарплата была увеличена в 3,1 раза, минимальная пенсия - в 2,9 раза, среднемесячная пенсия - в 2,6 раза, среднемесячная зарплата - в 2 раза".