Министр: В 2017 году в Азербайджане увеличат сумму средств на социальную сферу

Тертер. 23 сентября. REPORT.AZ/ В 2017 году в Азербайджане увеличат сумму средств на социальную сферу.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом в интервью журналистам в Тертерском районе сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

По его словам, на заседании Кабмина 22 сентября обсудили государственный и сводный бюджет на будущий год: "Здесь прозвучали указания президента Ильхама Алиева. Указания господина президента связаны с тем, что в социальных программах не должно возникать дефицита или же сокращения средств, выделенных данной сфере. Проект бюджета на будущий год будет распечатан, и вы убедитесь в том, что заложенные в бюджет Государственного фонда социальной защиты, а также в госбюджет на 2017 год расходы на социальное обеспечение и социальную защиту увеличены. Это в очередной раз подтверждает, что все проводимые в стране работы и реформы служат повышению жизненного уровня граждан Азербайджана и улучшению их благосостояния. Это подтверждает и бюджет на будущий год".