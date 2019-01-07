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    Министр: В Азербайджане социальные пособия будут назначаться в электронном порядке

    © Report / Elchin Murad

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ "Ведется работа по электронизации социальных пособий".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

    Он сообщил, что в течение 2019 года в данной сфере планируется завершить электронизацию: "Наша цель перейти на электронные социальные пособия. Здесь самый важный момент в инвентаризации данных получающих сегодня социальные пособия 500 тыс. человек и 10-15 тыс. человек, которые в среднем в год перейдут на систему социальных пособий. Мы полагаем, что в текущем году мы это завершим". 

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