Министр: В Азербайджане численность людей в возрасте 65 лет и старше увеличилась на 67,3%

© Report.az

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "В новом веке трудовая сфера подверглась большим изменениям. За последние 40 лет доля труда в ВВП развитых стран сократилась с 75% до 65%".

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты Салим Муслимов на конференции, посвященной итогам национального диалога на тему "Инициатива будущего труда".

Министр сказал, что за последние 25 лет международная миграция возросла более чем на 50% и в настоящее время охватывает 232 млн человек: "В мире насчитывается 168 млн работающих детей и 21 млн человек, привлеченных к принудительному труду. Ежегодно в мире от производственных травм и болезней, вызванных условиями труда, умирают 2,3 млн человек".

"С 1990 по 2016 годы в Азербайджане численность населения в возрасте 65 лет и старше увеличилась на 67,3%. Сокращение численности населения за эти годы в возрастной группе 0-14 лет на 8,3%, увеличение численности населения в возрасте 65 лет и старше на 67,3%, увеличение удельного веса этого слоя населения с 4,8% до 6,2% показывает тенденцию старения населения. Ожидается, что к 2050 году численность населения в Азербайджане возрастет по сравнению с 2015 годом в 1,4 раза. Сохранение в стране сегодняшней тенденции роста в общей структуре населения возрастной группы 65 лет и старше, увеличение удельного веса этой группы населения с 6,2% в 2015 году до 22% к 2050 году, обусловит увеличение коэффициента демографической нагрузки в будущем до 63 лет и создаст необходимость внесения изменений, отвечающих новым требованиям в системе труда, занятости, социального обеспечения, особенно в системе пособий", - сказал С.Муслимов.