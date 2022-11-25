Министр: В Азербайджане 60% лиц, достигших 65-летнего возраста, получают пенсию, остальные - пособия

В Азербайджане 60% граждан, достигших 65-летнего возраста, получают пенсию, остальные - социальные пособия.

В Азербайджане 60% граждан, достигших 65-летнего возраста, получают пенсию, остальные - социальные пособия.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, выплачивающих на протяжении многих лет взносы на социальное страхование граждан нельзя приравнивать к лицам, работающим неофициально и не выплачивающим соцстрахование.

Министр также коснулся высказываний относительно продолжительности жизни и пенсионного периода: "Выдача пенсий по возрасту рассчитана на 12-летний период. Хотя пенсионный возраст составляет 65 лет, фактический возраст выхода на пенсию в соответствии со льготами для определенной категории граждан составляет 61 и 62 года, а не 65 лет. Прошу принять это во внимание".