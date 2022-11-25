О нас

Министр: В Азербайджане 60% лиц, достигших 65-летнего возраста, получают пенсию, остальные - пособия

Министр: В Азербайджане 60% лиц, достигших 65-летнего возраста, получают пенсию, остальные - пособия В Азербайджане 60% граждан, достигших 65-летнего возраста, получают пенсию, остальные - социальные пособия.
Социальная защита
25 ноября 2022 г. 14:32
Министр: В Азербайджане 60% лиц, достигших 65-летнего возраста, получают пенсию, остальные - пособия

В Азербайджане 60% граждан, достигших 65-летнего возраста, получают пенсию, остальные - социальные пособия.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, выплачивающих на протяжении многих лет взносы на социальное страхование граждан нельзя приравнивать к лицам, работающим неофициально и не выплачивающим соцстрахование.

Министр также коснулся высказываний относительно продолжительности жизни и пенсионного периода: "Выдача пенсий по возрасту рассчитана на 12-летний период. Хотя пенсионный возраст составляет 65 лет, фактический возраст выхода на пенсию в соответствии со льготами для определенной категории граждан составляет 61 и 62 года, а не 65 лет. Прошу принять это во внимание".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev pensiya yaşı ilə bağlı iddialara münasibət bildirib

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
ФотоСМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
19 ноября 2022 г. 05:29
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
Китайский дракон запаздывает на Южный Кавказ
Китайский "дракон" запаздывает на Южный Кавказ
22 ноября 2022 г. 14:45
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
19 ноября 2022 г. 09:09
МЧС: Строительство ряда зданий остановлено
ФотоМЧС: Строительство ряда зданий остановлено
19 ноября 2022 г. 12:10
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
В ходе акций протеста в Иране погибли более 400 человек
В ходе акций протеста в Иране погибли более 400 человек
19 ноября 2022 г. 04:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi