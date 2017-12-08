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    Министр: В Азербайджане 32% трудоспособного населения имеет специальности

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "У 32% трудоспособного населения в Азербайджане есть специальности".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на мероприятии под названием "Использование в Азербайджане профессиональных стандартов в целях развития рабочей силы".

    Он отметил, что профессиональное специальное образование и способность выполнять определенные трудовые обязанности безработных и ищущих работу лиц не соответствуют требованиям современного рынка труда, что в настоящее время является одной из основных причин безработицы.

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