Министр: В Азербайджане 12 737 семей шехидов

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "Сегодня в базе министерства труда и социальной защиты населения 12 737 семей шехидов различных категорий".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

По его словам, число погибших военнослужащих-шехидов составляет 8 714 человек: "Согласно цифрам в нашей базе, 7 605 человек погибли до 2 августа 1997 года. Кроме того, есть погибшие после 2 августа 1997 года и они получили ранения в ходе боев. Граждане, начиная с сегодняшнего дня, могут начать собирать документы".

С.Муслимов отметил, что документы будут не в электронной, а в бумажной форме: "Потому что не у всех граждан есть электронная подпись".