Министр: Уязвимым слоям населения ежегодно выплачивается 7 млрд манатов

В Азербайджане уязвимым слоям населения ежегодно перечисляется 7 млрд манатов социальных выплат.
Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на церемонии открытия финального этапа третьего конкурса Yüksəliş.
Министр сказал, что сегодняшние доходы страны позволяют осуществлять выплаты в таком размере: "В будущем следует сохранить эту традицию. Разумеется, и эта ответственность лежит на нашем высшем руководстве".
С.Бабаев добавил, что Азербайджан сейчас переживает период стремительного развития, высокая динамика и большие перемены наблюдаются во всех сферах.