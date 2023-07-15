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Министр: Уязвимым слоям населения ежегодно выплачивается 7 млрд манатов

Министр: Уязвимым слоям населения ежегодно выплачивается 7 млрд манатов В Азербайджане уязвимым слоям населения ежегодно перечисляется 7 млрд манатов социальных выплат.
Социальная защита
15 июля 2023 г. 11:19
Министр: Уязвимым слоям населения ежегодно выплачивается 7 млрд манатов

В Азербайджане уязвимым слоям населения ежегодно перечисляется 7 млрд манатов социальных выплат.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на церемонии открытия финального этапа третьего конкурса Yüksəliş.

Министр сказал, что сегодняшние доходы страны позволяют осуществлять выплаты в таком размере: "В будущем следует сохранить эту традицию. Разумеется, и эта ответственность лежит на нашем высшем руководстве".

С.Бабаев добавил, что Азербайджан сейчас переживает период стремительного развития, высокая динамика и большие перемены наблюдаются во всех сферах.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Həssas qrupa aid təbəqəyə hər il 7 milyard manat ödənilir"

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