Министр: У Азербайджана и Турции есть два основных направления в сфере труда и социальной защиты

Министр: У Азербайджана и Турции есть два основных направления в сфере труда и социальной защиты

«Азербайджан и Турция имеют два основных направления в сфере труда и социальной защиты».

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"Азербайджан и Турция имеют два основных направления в сфере труда и социальной защиты". Как передает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты Турции Ведат Билгин. "Одним из основных направлений нашего сотрудничества с Азербайджаном в сфере социальной защиты, труда и занятости является организация трудовой жизни в рамках норм МОТ (Международная организация труда), формирование всей системы страхования для защиты работников. страховой системы", - сказал турецкий министр. Он отметил, что рабочие группы по этим вопросам взаимосвязаны: "Мы считаем, что очень важно активизировать наши усилия для более легкого и беспрепятственного решения проблем, с которыми сталкиваются приехавшие в Турцию из Азербайджана или проживающие здесь граждане Азербайджана, а также проживающие в Турции и Азербайджане наши граждане". Подпишитесь на наш Telegram канал