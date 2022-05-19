Министр: У Азербайджана и Турции есть два основных направления в сфере труда и социальной защиты

"Азербайджан и Турция имеют два основных направления в сфере труда и социальной защиты".
Как передает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты Турции Ведат Билгин.
"Одним из основных направлений нашего сотрудничества с Азербайджаном в сфере социальной защиты, труда и занятости является организация трудовой жизни в рамках норм МОТ (Международная организация труда), формирование всей системы страхования для защиты работников. страховой системы", - сказал турецкий министр.
Он отметил, что рабочие группы по этим вопросам взаимосвязаны:
"Мы считаем, что очень важно активизировать наши усилия для более легкого и беспрепятственного решения проблем, с которыми сталкиваются приехавшие в Турцию из Азербайджана или проживающие здесь граждане Азербайджана, а также проживающие в Турции и Азербайджане наши граждане".