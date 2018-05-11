Министр труда Сахиль Бабаев назначил себе новых советников

Также стало известно имя руководителя Аппарата

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев назначил себе двух новых советников.

Как сообщает Report, это - Алиев Анар Рагим оглы и Насирли Вусал Закир оглы.

Кроме того, Анару Алиеву поручена должность руководителя Аппарата министерства труда и социальной защиты населения.

Таким образом, число советников министра труда и социальной защиты населения достигло трех.

Отметим, что до этого руководителем Аппарата министерства был Аждар Джабиев (Аждар Ол). Он уволился по собственному желанию.