Министр труда предупредил неформально занятых граждан

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"Пенсионерам будет выплачено дополнительно 1 миллиард манатов в год в связи с повышениями пенсий в прошлом и текущем годах".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на пресс-конференции, посвященной выполнению распоряжения.

Министр напомнил, что сегодняшним распоряжением президента Ильхама Алиева среднемесячная пенсия будет повышена с 262-х до 300 манатов: "Это также является месседжем неформально занятым гражданам, чтобы они официально регистрировали свою трудовую деятельность".