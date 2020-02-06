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Министр труда предупредил неформально занятых граждан

Министр труда предупредил неформально занятых граждан
© Report / Elchin Murad

"Пенсионерам будет выплачено дополнительно 1 миллиард манатов в год в связи с повышениями пенсий в прошлом и текущем годах".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на пресс-конференции, посвященной выполнению распоряжения.

Министр напомнил, что сегодняшним распоряжением президента Ильхама Алиева среднемесячная пенсия будет повышена с 262-х до 300 манатов: "Это также является месседжем неформально занятым гражданам, чтобы они официально регистрировали свою трудовую деятельность".

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