Министр труда предупредил неформально занятых граждан

"Пенсионерам будет выплачено дополнительно 1 миллиард манатов в год в связи с повышениями пенсий в прошлом и текущем годах".
Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на пресс-конференции, посвященной выполнению распоряжения.
Министр напомнил, что сегодняшним распоряжением президента Ильхама Алиева среднемесячная пенсия будет повышена с 262-х до 300 манатов: "Это также является месседжем неформально занятым гражданам, чтобы они официально регистрировали свою трудовую деятельность".