Министр: Считаем необходимым создание фонда для контроля над выполнением норм трудовой безопасности

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "Мы считаем необходимым создание в страховых компаниях фонда для контроля над выполнением норм трудовой безопасности".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр труда и соцзащиты Салим Муслимов на открытии Центра службы занятости в Бинагадинском районе.

"Мы неоднократно заявляли, предупреждали, просили, в том числе посредством СМИ, всех работодателей, особенно в строительном секторе, о необходимости соблюдения правил трудовой безопасности", - подчеркнул министр.

Он выразил сожаление, что из-за несоблюдения данных норм со стороны работодателей в последнее время участились инциденты и несчастные случаи на производстве.

"Сегодня во всем мире наблюдается экономический кризис, в том числе и в Азербайджане. Однако это не означает, что средства, выделенные на обеспечение трудовой безопасности, могут быть направлены компанией на что-то иное", - отметил министр.

По его словам, подобные нарушения со стороны работодателей приводят к возбуждению уголовных дел.