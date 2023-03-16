Назначен новый министр труда и соцзащиты населения Нахчывана

Министр труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Ниджат Бабаев освобожден от занимаемой должности.

Министр труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Ниджат Бабаев освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в связи с этим подписано соответствующее распоряжение.

Согласно другому распоряжению, министром труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики назначен Джейхун Джалилов.

Ранее он работал заместителем председателя правления Агентства DOST в Баку.

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев отправился в Нахчыван. Сегодня он представит Джалилова сотрудникам министерства труда и социальной защиты населения НАР.