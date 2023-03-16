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Назначен новый министр труда и соцзащиты населения Нахчывана

Назначен новый министр труда и соцзащиты населения Нахчывана Министр труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Ниджат Бабаев освобожден от занимаемой должности.
Социальная защита
16 марта 2023 г. 10:23
Назначен новый министр труда и соцзащиты населения Нахчывана

Министр труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Ниджат Бабаев освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в связи с этим подписано соответствующее распоряжение.

Согласно другому распоряжению, министром труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики назначен Джейхун Джалилов.

Ранее он работал заместителем председателя правления Агентства DOST в Баку.

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев отправился в Нахчыван. Сегодня он представит Джалилова сотрудникам министерства труда и социальной защиты населения НАР.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanın əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri işdən çıxarılıb, yeni nazir təyin olunub

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