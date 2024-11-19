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Министр: Средства на финансирование трудовых пенсий планируется увеличить на 11%

Министр: Средства на финансирование трудовых пенсий планируется увеличить на 11% В рамках бюджетного пакета на следующий год будет рассмотрен очередной пакет социальных реформ, подготовленный по поручению президента Ильхама Алиева.
Социальная защита
19 ноября 2024 г. 12:24
Министр: Средства на финансирование трудовых пенсий планируется увеличить на 11%

В рамках бюджетного пакета на следующий год будет рассмотрен очередной пакет социальных реформ, подготовленный по поручению президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, труду и социальной политике, здравоохранению, международным отношениям и межпарламентским связям.

Министр подчеркнул, что правительству даны поручения по повышению минимальной заработной платы, пенсий и социальных пособий.

"21 ноября комитет по труду и социальной политике подробно обсудит бюджет Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы. На финансирование трудовых пенсий в следующем году предусмотрено выделение 7,2 млрд манатов, что на 11% больше, чем в текущем году", - сказал С.Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Əmək pensiyalarının maliyyələşdirilməsi üçün vəsaitin 11 faiz artırılması nəzərdə tutulub

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