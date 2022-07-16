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Министр: Среди инвалидов Отечественной войны только двое пока не получили протезы

Министр: Среди инвалидов Отечественной войны только двое пока не получили протезы "Одиннадцать тысяч инвалидов войны и ветеранов войны вовлечены в программы социально-психологической поддержки и реабилитации. Им предоставлены 21 тысяча средств реабилитации".
Социальная защита
16 июля 2022 г. 09:46
Министр: Среди инвалидов Отечественной войны только двое пока не получили протезы

"Одиннадцать тысяч инвалидов войны и ветеранов войны вовлечены в программы социально-психологической поддержки и реабилитации. Им предоставлены 21 тысяча средств реабилитации".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев сказал на совещании по итогам первого полугодия по председательством президента Ильхама Алиева.

Он напомнил, что уже 200 инвалидов Отечественной войны обеспечены высокотехнологическими протезами четвертого поколения:

"До этого этими протезами были обеспечены еще 130 инвалидов Карабахской войны. То есть за последние полтора года число наших военнослужащих, обеспеченных этими протезами, достигло 330. Из инвалидов Отечественной войны только двое пока не получили протезы. Технически это пока невозможно, так как процесс их лечения продолжается. По завершении лечения они также получат протезы".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Vətən müharibəsi əlillərindən protezləşməyən cəmi iki nəfər qalıb"

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