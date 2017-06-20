Министр: Сократилось количество обращающихся для содействия в трудоустройстве в Азербайджане

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Сократилось количество обращающихся для содействия в трудоустройстве в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Он отметил, что сейчас на рынке труда страны ситуация стабилизировалась: "За первые пять месяцев этого года в органы занятости для поиска работы обратились 69 250 человек. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 141 651 человек".

По словам министра, количество обращающихся для поиска работы сократилось в 2,2 раза.