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    Министр: Сократилось количество обращающихся для содействия в трудоустройстве в Азербайджане

    Сейчас на рынке труда страны ситуация стабилизировалась© Report

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Сократилось количество обращающихся для содействия в трудоустройстве в Азербайджане".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

    Он отметил, что сейчас на рынке труда страны ситуация стабилизировалась: "За первые пять месяцев этого года в органы занятости для поиска работы обратились 69 250 человек. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 141 651 человек".

    По словам министра, количество обращающихся для поиска работы сократилось в 2,2 раза.

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