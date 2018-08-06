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    Министр: Система назначения пенсий будет полностью электронной

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ "Для того чтобы устранить контакт чиновник-гражданин в ходе предоставления услуг населению в сфере пенсионного обеспечения - одной из важнейших компонентов системы социального обеспечения, и для того чтобы достичь полной прозрачности процедура назначения пенсий перейдет на электронную форму".

    Как сообщает Report, об этом на заседании Рабочей группы, созданной в министерстве с целью усовершенствования системы пенсионного обеспечения, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

    Он отметил, что продолжаются проводимые в системе пенсионного обеспечения реформы, в соответствии с утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева от 4 ноября 2014 года "Концепцией реформы системы пенсионного обеспечения в Азербайджанской Республике в 2014-2020 годах".

    С.Бабаев довел до сведения, что готовятся предложения в связи с поправками и дополнениями в законодательных актах, связанных с пенсионно-страховой системой.

    На заседании были обсуждены проделанная работа в области выполнения поставленных перед Рабочей группой задач, подготовленные новые предложения, вопросы, связанные с переходом процедуры назначения пенсий на электронную форму.

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