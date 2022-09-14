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Министр: Семьи сентябрьских шехидов будут охвачены программами соцподдержки

Министр: Семьи сентябрьских шехидов будут охвачены программами соцподдержки По поручению президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева будут обеспечены все меры социальной поддержки в отношении семей шехидов, героически павших при предотвращении широкомасштабных военных провокаций вооруженных сил Армении.
Социальная защита
14 сентября 2022 г. 16:32
Министр: Семьи сентябрьских шехидов будут охвачены программами соцподдержки

По поручению президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева будут обеспечены все меры социальной поддержки в отношении семей шехидов, героически павших при предотвращении широкомасштабных военных провокаций вооруженных сил Армении.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Представители министерства посетили семьи военнослужащих-шехидов и уже начали соответствующие работы по принятию мер социальной защиты в связи с ними. В целях обеспечения семей шехидов соответствующей соцподдержкой, местные структурные подразделения были проинструктированы для оказания активной поддержки в вопросах оформления.

Эти семьи будут обеспечены страховой выплатой, ежемесячными социальными выплатами (ежемесячная президентская пенсия, пенсии, пособия). В то же время на законодательной основе будет проведена работа по обеспечению жильем, частным жильем семей наших военнослужащих-шехидов и привлечению их к активным программам занятости. Им также будет предоставлен ряд других льгот и уступок, предусмотренных для семей шехидов.

Во время встреч с членами семей шехидов их информируют о возникших правах на социальную защиту и социальное обеспечение, уступках и льготах. Семьи наших военнослужащих-шехидов будут регулярно посещать, и их социально-бытовые условия будут находиться в центре внимания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazirlik: "Sentyabr şəhidlərinin ailələri sosial dəstək proqramları ilə əhatə olunacaq"

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