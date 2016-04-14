Министр: Семьям всех национальных героев, стоящим в очереди на квартиру, будет выдано жилье вне очереди

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Семьям всех национальных героев, стоящим в очереди на квартиру, будет выдано жилье вне очереди.

Как сообщает Report, об этом на церемонии презентации книги "Наши национальные герои" заявил министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов.

Министр выдвинул это предложение на мероприятии после того, как выслушал обращения некоторых семей национальных героев. Он дал в связи с этим поручения Государственной службе социального обеспечения при министерстве труда и социальной защиты населения.