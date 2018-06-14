Министр Сахиль Бабаев встретился с миссией Всемирного банка

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с миссией Всемирного Банка (ВБ) по исследованию и стратегии рабочих мест, высшего образования и бизнес-инкубаторам.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, в миссию входят руководитель программы Всемирного банка Лире Эрсадо, главный экономист по программе и руководитель группы по задачам Игорь Кейфец, главный экономист Мухаммед Ихсан Айвад, главный специалист по здравоохранению Эльвира Анадолу.

В ходе встречи министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил важность выполненных совместно со Всемирным банком проектов во время проведенных реформ.

Он сказал, что и в ходе подготовки проекта новой Стратегии занятости Всемирный банк оказывал активную техническую поддержку.

Министр отметил, что несмотря на то, что ежегодно на рынок труда поступает более 100 тыс. рабочей силы, на рынке труда удалось добиться стабильности.

Л.Эрсадо назвала похвальным вынесение на передний план фактора занятости, открытие новых рабочих мест в политике, служащей устойчивому экономическому развитию.

Затем были оглашены предварительные результаты исследования, проведенного Всемирным банком в связи с рабочими местами в Азербайджане.