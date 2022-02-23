Министр Сахиль Бабаев раскрыл детали института приемной семьи

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев обнародовал детали института приемной семьи.

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев обнародовал детали института приемной семьи.

Отвечая на вопрос Report, министр сказал, что основная цель состоит в том, чтобы дети, лишенные родительской опеки, росли в семьях, а не в учреждениях социального обслуживания.

Министр отметил, что определены механизмы государственной социальной поддержки этих семей:

"В рамках этих механизмов таким семьям будет оказана поддержка, чтобы ребенок не попал в учреждение социального обслуживания, а рос в семье. Если метод приемной семьи не сработает, то ребенок будет помещен в учреждение социального обслуживания и начнется работа по его усыновлению".

С.Бабаев добавил, что намерение и цель государства однозначны - вырастить как можно больше детей вне учреждений социального обслуживания.