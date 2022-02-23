О нас
Аудио новости

Министр Сахиль Бабаев раскрыл детали института приемной семьи

Министр Сахиль Бабаев раскрыл детали института приемной семьи Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев обнародовал детали института приемной семьи.
Социальная защита
23 февраля 2022 г. 14:07
Министр Сахиль Бабаев раскрыл детали института приемной семьи

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев обнародовал детали института приемной семьи.

Отвечая на вопрос Report, министр сказал, что основная цель состоит в том, чтобы дети, лишенные родительской опеки, росли в семьях, а не в учреждениях социального обслуживания.

Министр отметил, что определены механизмы государственной социальной поддержки этих семей:

"В рамках этих механизмов таким семьям будет оказана поддержка, чтобы ребенок не попал в учреждение социального обслуживания, а рос в семье. Если метод приемной семьи не сработает, то ребенок будет помещен в учреждение социального обслуживания и начнется работа по его усыновлению".

С.Бабаев добавил, что намерение и цель государства однозначны - вырастить как можно больше детей вне учреждений социального обслуживания.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazir "Himayədar ailə" institutunun detallarını açıqlayıb

Другие новости из категории

Электронизация документов по выплатам инвалидам I Карабахской войны завершится до июня 
Электронизация документов по выплатам инвалидам I Карабахской войны завершится до июня 
23 февраля 2022 г. 13:15
Азербайджан и Кыргызстан разрабатывают соглашение о сотрудничестве в социальной сфере
Азербайджан и Кыргызстан разрабатывают соглашение о сотрудничестве в социальной сфере
23 февраля 2022 г. 13:09
Министр внес ясность в вопрос присуждения добровольцам Отечественной войны статуса “Ветеран войны”
Министр внес ясность в вопрос присуждения добровольцам Отечественной войны статуса “Ветеран войны”
23 февраля 2022 г. 12:47
Выдача пенсии ветеранам войны может начаться с первой половины марта 
Выдача пенсии ветеранам войны может начаться с первой половины марта 
23 февраля 2022 г. 12:43
Казахстан заинтересован в опыте Азербайджана по оформлению пенсий в электронном виде
Казахстан заинтересован в опыте Азербайджана по оформлению пенсий в электронном виде
23 февраля 2022 г. 12:21
Генсек МАСО: Необходимо создать эффективную систему социального обеспечения
Генсек МАСО: Необходимо создать эффективную систему социального обеспечения
23 февраля 2022 г. 11:51
Председатель МАПСФ: Пандемия ускорила переход к онлайн формату
Председатель МАПСФ: Пандемия ускорила переход к онлайн формату
23 февраля 2022 г. 11:17
Министр: За 4 года на соцпакеты выделено 6 млрд манатов
Министр: За 4 года на соцпакеты выделено 6 млрд манатов
23 февраля 2022 г. 10:50
Программа самозанятости и оплачиваемых общественных работ может быть расширена
Программа самозанятости и оплачиваемых общественных работ может быть расширена
19 февраля 2022 г. 16:17
В рамках Марафона занятости более 1700 членов семей шехидов и ветеранов войны обеспечены работой
В рамках "Марафона занятости" более 1700 членов семей шехидов и ветеранов войны обеспечены работой
18 февраля 2022 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi