 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр Сахиль Бабаев поручил обеспечить прозрачность в системе соцзащиты

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев посетил Государственный фонд социальной защиты, ознакомился с механизмом работы, процедурами исполнения обязанностей и функций.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, министр ознакомился с каждым отделом фонда. Сотрудники фонда рассказали министру о своих работах по исполнению трудовых функций.

    С.Бабаев сказал, что согласно стратегии социального развития президента Ильхама Алиева, в системе социальной защиты важно обеспечение прозрачности, адресности и справедливости, доступности данной системы для социально уязвимых групп.

    С.Бабаев дал соответствующие поручения.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi