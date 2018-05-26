Министр Сахиль Бабаев поручил обеспечить прозрачность в системе соцзащиты

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев посетил Государственный фонд социальной защиты, ознакомился с механизмом работы, процедурами исполнения обязанностей и функций.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, министр ознакомился с каждым отделом фонда. Сотрудники фонда рассказали министру о своих работах по исполнению трудовых функций.

С.Бабаев сказал, что согласно стратегии социального развития президента Ильхама Алиева, в системе социальной защиты важно обеспечение прозрачности, адресности и справедливости, доступности данной системы для социально уязвимых групп.

С.Бабаев дал соответствующие поручения.