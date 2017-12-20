Министр: С демографической точки зрения Азербайджан можно оценивать как стабильную страну

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "С демографической точки зрения Азербайджан можно оценивать как стабильную страну в мире".

Как сообщает Report об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на конференции на тему "Рынок труда: Реформы и перспективы".

Он сообщил, что по статистике в стране более 9 млн 883 тыс. человек: "Возрастная структура населения показывает, что население Азербайджана молодое. 22% населения составляют люди до 14 лет, 25% - 14-29 лет, 46,1% - 30-64 года, 6,3% - старше 65 лет".