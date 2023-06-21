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Министр: Рост населения предъявляет серьезные требования к обеспечению занятости

Министр: Рост населения предъявляет серьезные требования к обеспечению занятости "В Азербайджане идут широкие обсуждения в связи с занятостью, человеческими ресурсами. Мы должны вместе определить пути решения новых вызовов".
Социальная защита
21 июня 2023 г. 11:12
Министр: Рост населения предъявляет серьезные требования к обеспечению занятости

"В Азербайджане идут широкие обсуждения в связи с занятостью, человеческими ресурсами. Мы должны вместе определить пути решения новых вызовов".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев сказал на саммите человеческих ресурсов под девизом "Назад в будущее".

Министр напомнил, что за минувший период Азербайджан прошел большой путь развития: "Экономика страны динамично развивается, имеется сильная армия, мы превратились в государство, у которого есть право голоса на международной арене. За последние 5 лет реализованы социальные проекты, охватившие 4 млн человек".

С.Бабаев подчеркнул, что выделенные из госбюджета на социальные проекты около 7 млрд манатов направлены на занятость, социальные вопросы и вопросы труда: "Изменения коснулись и административного управления. Поставленные задачи ничуть не уменьшились, наоборот, их стало больше. Рост населения предъявляет серьезные требования к расширению занятости. Частный и государственный секторы работают над обеспечением занятости молодежи".

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Версия на английском языке Minister: Population growth imposes serious demands on expanding employment
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Əhalinin artımı məşğulluğun genişləndirilməsi ilə bağlı qarşıya ciddi tələblər qoyur"

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