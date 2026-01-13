Министр: Реализованные в Азербайджане c 2019 по 2025 год соцпакеты охватили 4 млн граждан

В Азербайджане 2025 год стал знаковым в плане реализации социальных реформ.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев в программе Hədəf ("Цель") на AzTV.

По его словам, пять пакетов социальных реформ, реализованных в 2019-2025 годах, охватили 4 миллиона граждан нашей страны:

"5-й пакет социальных реформ реализован полностью. В 2025 году для этой цели привлечено дополнительно 1 млн 400 манатов".

Министр добавил, что в Азербайджане функционирует расширенная система страховых пенсий:

"Минимальный размер пенсий увеличен на 14,3% с 280 манатов до 320 манатов. Также продолжились выплаты 1,1 млн пенсионеров с увеличением на 8,1%. В прошлом году индексация пенсионного капитала применялась в размере 2,2%. Также с 1 июля увеличились социальные пособия и пенсионные выплаты, охватив дополнительно 700 тысяч человек".