О нас

Министр рассказал о проделанной работе по усилению соцзащиты населения

Министр рассказал о проделанной работе по усилению соцзащиты населения "Политика, направленная на усиление социальной защиты населения в Азербайджане, полностью соответствует Целям ООН по устойчивому развитию до 2030 года".
Социальная защита
20 июня 2022 г. 10:46
Министр рассказал о проделанной работе по усилению соцзащиты населения

"Политика, направленная на усиление социальной защиты населения в Азербайджане, полностью соответствует Целям ООН по устойчивому развитию до 2030 года".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на конференции по определению приоритетов новой Страновой программы достойного труда (2022-2026) и ожидаемых результатов.

Министр отметил, что за последние три года в стране было реализовано три пакета социальных реформ, охватывающих 4 млн человек с дополнительным ежегодным финансовым объемом в 6 млрд манатов.

Он отметил, что за этот период социальные выплаты увеличились на 65%, минимальная пенсия - в 2,2 раза, средняя пенсия - на 60 %, минимальная заработная плата - в 2,3 раза, а годовой фонд заработной платы увеличился более чем в два раза.

С.Бабаев отметил инновационные нововведения и преимущества недавно запущенной подсистемы "Труд и занятость" в сфере трудовых отношений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün görülən işləri açıqlayıb

Другие новости из категории

Доходы и расходы ГФСЗ увеличиваются
Доходы и расходы ГФСЗ увеличиваются
17 июня 2022 г. 19:51
Инвалидам Отечественной войны предоставлены автомобили
ФотоИнвалидам Отечественной войны предоставлены автомобили
15 июня 2022 г. 12:45
Госслужба: 43 незаконно уволенных сотрудника восстановлены на работе
Госслужба: 43 незаконно уволенных сотрудника восстановлены на работе
14 июня 2022 г. 10:35
Агентство: Психологическая помощь оказана почти трем тысячам семей шехидов и ветеранов войны
Агентство: Психологическая помощь оказана почти трем тысячам семей шехидов и ветеранов войны
13 июня 2022 г. 12:26
Двести инвалидов Отечественной войны были обеспечены автомобилями
Двести инвалидов Отечественной войны были обеспечены автомобилями
13 июня 2022 г. 12:05
В этом году еще 1500 семей шехидов и инвалидов войны получат жилье
В этом году еще 1500 семей шехидов и инвалидов войны получат жилье
13 июня 2022 г. 11:56
Выплата пенсий по Азербайджану завершится завтра
Выплата пенсий по Азербайджану завершится завтра
13 июня 2022 г. 10:21
В Азербайджане с начала года 30 тыс. гражданам назначена инвалидность
В Азербайджане с начала года 30 тыс. гражданам назначена инвалидность
12 июня 2022 г. 12:07
На единовременные выплаты пострадавшим в 1991-1997 годах будет потрачено 120 млн манатов
На единовременные выплаты пострадавшим в 1991-1997 годах будет потрачено 120 млн манатов
11 июня 2022 г. 12:45
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
11 июня 2022 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi