Министр рассказал о проделанной работе по усилению соцзащиты населения

"Политика, направленная на усиление социальной защиты населения в Азербайджане, полностью соответствует Целям ООН по устойчивому развитию до 2030 года".

"Политика, направленная на усиление социальной защиты населения в Азербайджане, полностью соответствует Целям ООН по устойчивому развитию до 2030 года".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на конференции по определению приоритетов новой Страновой программы достойного труда (2022-2026) и ожидаемых результатов.

Министр отметил, что за последние три года в стране было реализовано три пакета социальных реформ, охватывающих 4 млн человек с дополнительным ежегодным финансовым объемом в 6 млрд манатов.

Он отметил, что за этот период социальные выплаты увеличились на 65%, минимальная пенсия - в 2,2 раза, средняя пенсия - на 60 %, минимальная заработная плата - в 2,3 раза, а годовой фонд заработной платы увеличился более чем в два раза.

С.Бабаев отметил инновационные нововведения и преимущества недавно запущенной подсистемы "Труд и занятость" в сфере трудовых отношений.