Министр рассказал о проделанной работе по обеспечению занятости молодежи

Новая концепция, принятая для развития возможностей трудоустройства, должна быть реализована качественно и в срок. Она состоит в формировании консультантов по вопросам карьеры.

Новая концепция, принятая для развития возможностей трудоустройства, должна быть реализована качественно и в срок. Она состоит в формировании консультантов по вопросам карьеры.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев заявил в ходе выступления на Азербайджанском форуме по развитию карьеры.

По словам министра, с каждым безработным необходимо вести индивидуальную работу: "Главное - дать правильное направление. В этой области реализуются многочисленные проекты".

Он отметил, что ежегодно около 100-120 тысяч выпускников получают профориентационные консультации, и это число необходимо увеличить: "Разработаны соответствующие программы. Сотрудничество с учебными заведениями в этой сфере должно быть расширено. В старших классах школ могут проводиться постоянные профориентационные занятия".