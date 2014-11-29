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    Министр Рамиль Усубов принял граждан в Сумгаите

    Он поручил руководству главного управления кадров подготовить документы лиц, годных к службе, а также 2 девушек

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ 29 ноября министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов провел очередной прием граждан. Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел (МВД).

    Министр принял в городском полицейском управлении жителей Сумгаита, Абшеронского, Гобустанского районов, а также группу вынужденных переселенцев Губадлинского и Зангиланского районов. Р.Усубов выслушал обращения граждан и дал конкретные поручения для оперативного решения их проблем в соответствии с законодательством.

    Большинство вопросов, связанных с деятельностью органов внутренних дел были решены на месте, остальные - переданы на рассмотрения в соответствующие структуры.

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