Министр Рамиль Усубов принял граждан в Сумгаите

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ 29 ноября министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов провел очередной прием граждан. Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел (МВД).

Министр принял в городском полицейском управлении жителей Сумгаита, Абшеронского, Гобустанского районов, а также группу вынужденных переселенцев Губадлинского и Зангиланского районов. Р.Усубов выслушал обращения граждан и дал конкретные поручения для оперативного решения их проблем в соответствии с законодательством.

Большинство вопросов, связанных с деятельностью органов внутренних дел были решены на месте, остальные - переданы на рассмотрения в соответствующие структуры.