Министр Рамиль Усубов принял граждан в Сумгаите

Министр принял в городском полицейском управлении жителей Сумгаита, Абшеронского, Гобустанского районов, а также группу вынужденных переселенцев Губадлинского и Зангиланского районов. Р.Усубов выслушал обращения граждан и дал конкретные поручения для оперативного решения их проблем в соответствии с законодательством.
Большинство вопросов, связанных с деятельностью органов внутренних дел были решены на месте, остальные - переданы на рассмотрения в соответствующие структуры.
News DepartmentАвтор новости
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