Министр: Процесс назначения пенсий может быть полностью автоматизирован со следующего года

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Процесс назначения пенсий может быть полностью автоматизирован со следующего года".

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев.

"Согласно действующему законодательству, работающие пенсионеры получают право на прибавку к пенсии за счет накопленных средств через шесть лет. В настоящее время ведется работа по электронизации. Если будут приняты соответствующие поправки в законодательство, мы можем перейти к полной автоматизации процесса назначения пенсий со следующего году", - сказал министр.