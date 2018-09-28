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    Министр: Процесс назначения пенсий может быть полностью автоматизирован со следующего года

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Процесс назначения пенсий может быть полностью автоматизирован со следующего года".

    Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев.

    "Согласно действующему законодательству, работающие пенсионеры получают право на прибавку к пенсии за счет накопленных средств через шесть лет. В настоящее время ведется работа по электронизации. Если будут приняты соответствующие поправки в законодательство, мы можем перейти к полной автоматизации процесса назначения пенсий со следующего году", - сказал министр.

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