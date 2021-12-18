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Министр: Предусматривается смягчение условий предоставления социальной помощи

Министр: Предусматривается смягчение условий предоставления социальной помощи “Из 100 тысяч обращений на получение адресной социальной помощи 50 тысяч получили утвердительный ответ. В Азербайджане действует автоматизированная система, где отсутствует человеческий фактор".
Социальная защита
18 декабря 2021 г. 17:36
Министр: Предусматривается смягчение условий предоставления социальной помощи

“Из 100 тысяч обращений на получение адресной социальной помощи 50 тысяч получили утвердительный ответ. В Азербайджане действует автоматизированная система, где отсутствует человеческий фактор".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на встрече с руководителями медиа-структур.

Министр отметил, что международные организации предложили 54 странам азербайджанскую систему: "Нелегальные, неучтенные доходы порождают проблемы в назначении социальной помощи. 90 процентов отказов связаны с неправильным оформлением документов. Наибольшие проблемы связаны с мобильными номерами и коммунальными расходами. Предоставленный номер должен принадлежать гражданину. В процессе исследования предоставленных документов мы учитываем и расходы на телефон".

По словам С.Бабаева, в дальнейшем предусмотрено смягчение условий, связанных с предоставлением социальной помощи.

"После легализации всех доходов в стране может измениться и механизм выдачи социальной помощи", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Sosial yardımın verilməsi ilə bağlı şərtlərin yumşaldılması nəzərdə tutulur"

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