​Министр предупредил лиц с инвалидностью, получивших автомобили

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Инвалиды и ветераны войны, обеспеченные автомобилями со стороны государства, в ряде случаев управляют ими без государственных регистрационных знаков".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов.

Он отметил, что некоторые инвалиды, пользующиеся своим положением, не соблюдают законы и управляют автомобилями без государственных номерных знаков: "Такое чаще всего наблюдается с выданными им государством автомобилями NAZ Lifan. Любой такой автомобиль должен быть задержан ГДП и оштрафован".

С.Муслимов также добавил, что после выдачи лицам с инвалидностью автомобиля, они должны с документами обратиться в соответствующие отделы Государственной дорожной полиции для получения государственных регистрационных знаков.