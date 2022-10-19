Министр: Показатели занятости в Азербайджане динамично растут

Азербайджан является одной из стран, демонстрирующих динамичный рост как по социальным показателям, так и по показателям занятости.

Азербайджан является одной из стран, демонстрирующих динамичный рост как по социальным показателям, так и по показателям занятости.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил во время выступления на Бакинской международной конференции, приуроченной к 20-летнему юбилею Аппарата омбудсмена.

"За последние три года в Азербайджане реализовано три пакета социальных реформ, которые охватили более 4 млн граждан, им было выплачено 6 млрд манатов. Сегодня Азербайджан является одной из стран, демонстрирующих динамичный рост как по социальным показателям, так и по показателям занятости. Восстановление освобожденных от оккупации территорий, их интеграция в экономику страны и региона - одна из главных задач", - отметил министр.