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Министр: Показатели занятости в Азербайджане динамично растут

Министр: Показатели занятости в Азербайджане динамично растут Азербайджан является одной из стран, демонстрирующих динамичный рост как по социальным показателям, так и по показателям занятости.
Социальная защита
19 октября 2022 г. 12:12
Министр: Показатели занятости в Азербайджане динамично растут

Азербайджан является одной из стран, демонстрирующих динамичный рост как по социальным показателям, так и по показателям занятости.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил во время выступления на Бакинской международной конференции, приуроченной к 20-летнему юбилею Аппарата омбудсмена.

"За последние три года в Азербайджане реализовано три пакета социальных реформ, которые охватили более 4 млн граждан, им было выплачено 6 млрд манатов. Сегодня Азербайджан является одной из стран, демонстрирующих динамичный рост как по социальным показателям, так и по показателям занятости. Восстановление освобожденных от оккупации территорий, их интеграция в экономику страны и региона - одна из главных задач", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycanda məşğulluq göstəriciləri dinamik şəkildə artır"

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