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Министр: Подписанные Гейдаром Алиевым документы послужили укреплению системы соцзащиты населения

Министр: Подписанные Гейдаром Алиевым документы послужили укреплению системы соцзащиты населения Многочисленные документы, подписанные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1993-2003 годах, послужили укреплению системы социальной защиты, усилению государственной заботы об уязвимых группах населения, развитию сферы труда и занятости.
Социальная защита
13 октября 2023 г. 12:36
Министр: Подписанные Гейдаром Алиевым документы послужили укреплению системы соцзащиты населения

Многочисленные документы, подписанные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1993-2003 годах, послужили укреплению системы социальной защиты, усилению государственной заботы об уязвимых группах населения, развитию сферы труда и занятости.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на научно-практической конференции "Гейдар Алиев-100: Современный Азербайджан - государство социального благополучия и социальной справедливости".

Министр сказал, что успешная стратегия социально-экономического развития, автором которой является Гейдар Алиев, обеспечила снижение уровня бедности в стране. С.Бабаев отметил, что за последние 20 лет ежегодные расходы государственного бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение увеличились более чем в 20 раз.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Ulu Öndərin imzaladığı çoxsaylı sənədlər sosial müdafiə sisteminin güclənməsinə xidmət edib"

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